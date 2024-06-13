сегодня в 11:06

Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде до конца четверга

Синоптики прогнозируют в Подмосковье до конца дня сильный дождь, в отдельных районах ожидается гроза с градом и ливнем. Шквалистое усиление ветра составит от 13 до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Во время дождя нельзя находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

На улице при порывистом ветре жителям нужно избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Также на территории столицы до конца четверга сохранится вероятность сильных дождей.