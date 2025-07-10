В цирке на Фонтанке в Петербурге во время номера сломался турник под акробатами

В цирке на Фонтанке в Петербурге сломался турник во время исполнения акробатического номера, сообщает SHOT .

Отмечается, что инцидент произошел в первом акте вечернего представления. Во время номера 3 гимнаста раскручивались на круговом турнике, в какой-то момент конструкция сломалась. Один из акробатов сильно ударился, после чего ушел за кулисы.

Оказалось, на турнике сломался металлический гриф. Артисты успели сгруппироваться и не получили травм.

Ранее заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла в 98 лет. Она стала знаменитой благодаря цирковым номерам с дрессированными слонами, хотя начинала карьеру с балета.