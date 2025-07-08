Умерла известная дрессировщица слонов Нина Корнилова

Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла в 98 лет. Она стала знаменитой благодаря цирковым номерам с дрессированными слонами, хотя начинала карьеру с балета. О ее смерти сообщает пресс-служба Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», — говорится в сообщении.

В Большом Московском цирке отметили артистизм и мастерство дрессуры Корниловой. Они сделали ее одной из самых уважаемых фигур в цирковом искусстве. Ее любовь к животным завораживала и поражала всех, кто видел ее выступления.

«Коллектив Большого Московского цирка приносит соболезнования близким Нины Андреевны Корниловой. Ее труд никогда не будет забыт», — заявили в пресс-службе.

Ранее актер театра и кино Андрей Бордухаев, известный ролями в знаменитых сериалах «Мухтар» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 49 лет, вскоре после своего дня рождения 20 июня.