Умер актер из «Мухтара» Андрей Бордухаев

Актер театра и кино Андрей Бордухаев, известен ролями в знаменитых сериалах «Мухтар» и «Ментовские войны», скончался в возрасте 49 лет, вскоре после своего дня рождения 20 июня, сообщает «Российская газета» .

Бордухаев родом из Беларуси, является создателем «Тим-театра» в Гомеле. Карьеру начинал на киностудии «Беларусьфильм» в должности помощника режиссера. На телевидении вел программу «Арт-кафе». С 2001 года активно развивал актерскую карьеру.

На протяжении пяти лет играл в Гомельском молодежном театре, с 2011 года — в Гомельском областном драматическом театре. С 1990-х снимался в фильмах и сериалах.

Друзья и коллеги Бордухаев выражают слова соболезнования в социальных сетях в связи с кончиной актера. Некоторые отмечают, что ему поставили тяжелый диагноз — после долгой борьбы болезнь его победила.