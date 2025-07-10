В Кемеровской области парень убил студентку и общался с ее телефона

В Кемеровской области парень убил 19-летнюю студентку и общался с телефона убитой с ее молодым человеком и сестрой, чтобы отвести подозрения, сообщает SHOT .

В последний раз Валерия выходила на связь 7 июля. Молодому человек пришло сообщения с ее телефона, что она решила с ним расстаться. Сестре получила сообщение, что она гуляет, однако записать голосовое и ответить на звонок не могла. Родственники забили тревогу.

Девушка училась на третьем курсе технического колледжа, была волонтером и никогда раньше так не пропадала.

Выяснилось, что последний, кто ее видел, был их общий с молодым человеком приятель, 22-летний Анатолий, который тоже был волонтером. Он зашел к Валерии, предложил выпить, поболтать и в какой-то момент по неизвестной причине набросился на нее с ножом. Тело он спрятал в сумку и вывез в лес. Тело девушки все еще ищут. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в селе Труслейка Ульяновской области два человека погибли во время пожара в частном доме. Погибшие — 62-летняя женщина и ее 30-летний сын.