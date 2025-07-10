В курском селе в результате удара БПЛА по предприятию начался пожар

Украинский беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В результате атаки в производственных помещениях предприятия, где находится техника, начался пожар.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотника никто не пострадал.

Ранее средства противовоздушной обороны России с 15:00 до 16:30 сбили 25 БПЛА ВСУ. Беспилотники были самолетного типа.