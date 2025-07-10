В Москве суд отправил под домашний арест футбольного арбитра за «грязную» игру

Мещанский районный суд Москвы на время расследования отправил футбольного судью Богдана Головко за нечестное судейство во время матча между московским «Торпедо» и «КамАЗом» из Набережных Челнов, сообщает Telegram-канал «112» .

Матч между столичным «Торпедо» и «КамАЗом» из Набережных Челнов состоялся 24 мая 2025 года. Игра завершилась со счетом 1:1, однако фанаты и футболисты остались недовольны судейством Головко.

В итоге футбольному арбитру предъявили обвинение по статье, связанной с незаконным влиянием на исход спортивных соревнований. Во время матча между московским «Торпедо» и «КамАЗом» из Набережных Челнов 24 мая его действия вызвали подозрения.

Предполагается, что арбитр специально не зафиксировал два очевидных пенальти против команды из Москвы и ошибочно удалил игрока соперников Илью Жигулева. В результате игра закончилась ничьей 1:1, что привлекло внимание не только фанатов, но и правоохранительных органов.

Богдан Головко будет находиться под домашним арестом во время следствия, которое в настоящее время ведется.