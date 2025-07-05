Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Домодедово и Жуковский не принимают и не выпускают рейсы

В целях обеспечения безопасности воздушного движения временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящее время воздушные гавани не осуществляют посадку и вылет гражданских рейсов. Службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая остается наивысшим приоритетом.

Информация о причинах введения ограничений и сроках их действия пока не уточняется. Пассажирам, планирующим вылеты из этих аэропортов, рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний. Актуальные обновления также публикуются на официальном канале Главного центра организации воздушного движения.