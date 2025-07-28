Минтранс РФ: пассажиры «Аэрофлота» полетят рейсами «Победы» и «России»

Минтранс РФ, Росавиация и «Аэрофлот» организовали работу по пересадке пассажиров на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа». Авиаперевозчику, у которого произошел сбой информационных систем, оказывается вся необходимая помощь, сообщает пресс-служба министерства.

В понедельник утром «Аэрофлот», несмотря на сбой информационных систем, выполнил из Шереметьево более 40 рейсов. Сейчас компания работает над тем, чтобы возобновить работу всех сервисов.

Другие авиакомпании выполняют рейсы по расписанию. Все воздушные гавани страны принимают и отправляют самолеты.

Аэропорт Шереметьево помогает пассажирам отмененных рейсов. Он ведет круглосуточное информирование, выдает бесплатную воду и т. д.

28 июля информационные системы «Аэрофлота» подверглись кибератаке. Из-за этого компания отменила более 40 рейсов.

На фоне сбоя кассы для возврата денежных средств и переоформления билетов не работают. Компания попросила пассажиров отмененных рейсов не приезжать в Шереметьево, чтобы избежать коллапса. Между тем аэропорт выпустил инструкцию для пассажиров на фоне сбоя у «Аэрофлота».