«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в Шереметьево

Компания «Аэрофлот» порекомендовала пассажирам отмененных рейсов не приезжать в аэропорт вылета. Кассы для возврата денежных средств и переоформления билетов на данный момент не работают.

Сейчас в аэропорту Шереметьево производится переоформление только специальных категорий пассажиров. Речь идет о пассажирах с детьми, участниках СВО, детях, которые летят без сопровождения, и т. д.

Оформить возврат средств или переоформить билеты в кассах аэропорта можно будет только после того, как сервисы «Аэрофлота» возобновят работу. Пассажиров попросили не прибывать в аэропорт, чтобы избежать коллапса.

Узнать статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов. Всего за утро 28 июля выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из Шереметьево.

Ранее у «Аэрофлота» произошел сбой информационных систем. Из-за этого компания отменила более 40 рейсов. Позже хакеры заявили, что они стоят за произошедшим. По их данным, было уничтожено более 7 тыс. серверов компании.