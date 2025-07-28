«Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя в системе

Ранее пассажиров предупредили о неполадках в сервисах «Аэрофлота» из-за случившегося сбоя в информационных системах. Перевозчик отметил, что возможны отмены и переносы рейсов.

В итоге были отменены рейсы в Астрахань, Екатеринбург, Ставрополь, Тюмень, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Мурманск и многие другие города, а также обратные рейсы.

Пассажирам отмененных вылетов посоветовали обратиться в зал выдачи багажа, чтобы получить его обратно. Людей также попросили покинуть аэропорт, чтобы избежать коллапса

За отмену рейса люди могут вернуть деньги или переоформить билет на вылет в ближайшие 10 дней. При этом кассы в аэропорту временно не возвращают и не переоформляют билеты.

Утром в понедельник десятки рейсов «Аэрофлота» были отменены или задержаны в аэропорту Шереметьево, а пассажиры после долгого ожидания стоят в очереди, чтобы выйти.