Возможны переносы и отмены: сбой произошел в работе информсистем «Аэрофлота»

Перебои в работе сервисов «Аэрофлота» возможны из-за случившегося сбоя в информационных системах, сообщает пресс-служба компании.

Из-за этого может быть вынужденная корректировка расписания рейсов, в том числе возможны переносы и отмены.

Пассажиров попросили следить за информацией на онлайн-табло компании, информтабло воздушных гаваней, а также слушать объявления по громкой связи в аэропорту.

Сейчас специалисты работают над минимизацией рисков выполнения плана полетов лайнеров и быстрым восстановлением штатной работы всех сервисов.