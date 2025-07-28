Возможны переносы и отмены: сбой произошел в работе информсистем «Аэрофлота»

Сбой произошел в работе информационных систем «Аэрофлота»
Транспорт
Vasilii Martynov. Собственная работа

Фото - © Vasilii Martynov. Собственная работа/Wikipedia.org

Перебои в работе сервисов «Аэрофлота» возможны из-за случившегося сбоя в информационных системах, сообщает пресс-служба компании.

Из-за этого может быть вынужденная корректировка расписания рейсов, в том числе возможны переносы и отмены.

Пассажиров попросили следить за информацией на онлайн-табло компании, информтабло воздушных гаваней, а также слушать объявления по громкой связи в аэропорту.

Сейчас специалисты работают над минимизацией рисков выполнения плана полетов лайнеров и быстрым восстановлением штатной работы всех сервисов.