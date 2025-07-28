Сотни людей заперты в аэропорту: в Шереметьеве произошел коллапс
Очередной коллапс произошел в аэропорту Шереметьево
Фото - © Telegram-канал "Baza"
Десятки рейсов компании «Аэрофлот» отменены или задержаны в аэропорту Шереметьево, а пассажиры после долгого ожидания теперь стоят в очереди, чтобы выйти из воздушной гавани, сообщает Baza.
Ранее пассажиров предупредили о перебоях в сервисах «Аэрофлота» из-за случившегося сбоя в информационных системах. Перевозчик отметил, что возможны отмены и переносы рейсов.
Утром в понедельник сотни пассажиров несколько часов ожидали вылета из Шереметьева. Часть рейсов была перенесена, часть — отменили.
Когда люди решили покинуть аэропорт, то в проходе образовался затор, поэтому и там им пришлось постоять.
Конкретную причину случившегося сбоя в «Аэрофлоте» не обнародовали.