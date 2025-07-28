«Мы уничтожили 7 тысяч серверов»: хакеры положили весь «Аэрофлот»

Сбой в работе информационных систем «Аэрофлота» мог произойти из-за масштабной кибератаки. Хакеры заявили, что уничтожили более 7 тыс. серверов компании, сообщается на сайте Avia.Pro .

Хакерская группировка заявила, что взломала системы «Аэрофлота» и полностью уничтожила внутреннюю IT-инфраструктуру компании. Злоумышленники указали, что данная масштабная кибератака, длившаяся около года, была «стратегическим ударом» по цифровой безопасности перевозчика и связанных с ней госструктур.

Взломщики добавили, что в результате были «скомпрометированы все корпоративные системы». По их словам, они получили доступ к устройствам всех сотрудников и руководства компании. Было похищено 20 терабайт данных, а также уничтожено более 7 тыс. серверов. Общий ущерб может составлять несколько десятков миллионов долларов.

В «Аэрофлоте» информацию о кибератаке официально не прокомментировали.

28 июля у компании «Аэрофлот» произошел сбой в работе информационных систем. Из-за этого были отменены более 40 рейсов.