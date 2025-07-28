Шереметьево выпустило инструкцию для пассажиров на фоне сбоя у «Аэрофлота»

В расписании авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» произошли изменения из-за сбоя информационной системы. Аэропорт Шереметьево выпустил инструкцию, которая подскажет, что делать, если рейс отменили или перенесли.

В случае, если рейс был отменен, пассажиры могут рассчитывать на возврат средств или переоформление билета на рейсы в течение ближайших 10 дней. Стоит учитывать, что кассы в аэропорту временно не возвращают и не переоформляют билеты. Пассажирам нужно обращаться в кол-центр авиакомпаний.

Также людям, чьи рейсы отменили, порекомендовали покинуть терминалы аэропорта. Чтобы получить багаж, нужно обратиться в зал выдачи багажа.

Во всех терминалах Шереметьево было организовано круглосуточное информирование пассажиров. Людям предоставляют бесплатную питьевую воду. Комнаты матери и ребенка работают бесплатно. Также аэропорт оказывает поддержку «Аэрофлоту» и «России» по регистрации и обслуживанию пассажиров.

Актуальную информацию по вылету и прилету самолетов можно узнать на онлайн-табло сайта воздушной гавани, по QR- кодам «Узнай свой сервис» или на информационных табло в залах аэропорта.

Ранее «Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя в системе. Были отменены вылеты в Астрахань, Екатеринбург, Ставрополь и т. д. Между тем хакеры заявили, что провели масштабную кибератаку на «Аэрофлот». По их данным, было уничтожено более 7 тыс. серверов компании.