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Аэропорты Домодедово и Жуковский снова открыли для самолетов

Введенные ранее ограничения на работу были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что теперь в указанных воздушных гаванях снова принимают и выпускают самолеты.

Утром в понедельник ограничения вводили, чтобы обеспечить там безопасность полетов гражданских самолетов.

Кроме того, утром в понедельник еще ввели временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Калуги.

Ранее в Жуковском был объявлен режим «Внимание по БПЛА».