Аэропорты Домодедово и Жуковский снова открыли для самолетов
Фото - © Медиасток.рф
Введенные ранее ограничения на работу были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что теперь в указанных воздушных гаванях снова принимают и выпускают самолеты.
Утром в понедельник ограничения вводили, чтобы обеспечить там безопасность полетов гражданских самолетов.
Кроме того, утром в понедельник еще ввели временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Калуги.
Ранее в Жуковском был объявлен режим «Внимание по БПЛА».