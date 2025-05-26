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В аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели утром в понедельник в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как пояснил представитель Росавиации, это было сделано для обеспечения безопасности полетов. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для безопасности.

Утром в понедельник также ввели временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Калуги.

Минувшей ночью российская столица вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ, их сбили системы ПВО.