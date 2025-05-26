Москва отразила атаку дронов: введены ограничения в аэропортах

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Собянин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к столице

Москва вновь подверглась атаке беспилотников — силы ПВО уничтожили два аппарата, летевших в направлении города, сообщил мэр Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают аварийные службы.

Также Росавиация ввела временные ограничения на полеты в четырех аэропортах: Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.

Ограничения коснулись как приема, так и выпуска воздушных судов. Точное время возобновления нормальной работы аэропортов не уточняется