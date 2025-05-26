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Временные ограничения на взлет и посадку ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги утро в понедельник ввели ограничения на работу, оно действует с 06:57, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что в воздушной гавани временно не принимают и не выпускают самолеты.

Как добавил Кореняко, такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров.

Также этой ночью Москва вновь подверглась атаке дронов противника, их ликвидировали силы ПВО. Введены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Позднее их сняли.