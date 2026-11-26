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Российский военнослужащий с позывным Бидончик рассказал об эвакуации трех мирных жителей из населенного пункта вблизи передовой, сообщает RT .

В беседе со спецкором RT Александром Пискуновым боец пояснил, что получил задание вместе с товарищами. В районе населенного пункта находилось множество украинских беспилотников, поэтому военным приходилось ждать возможности проехать.

«Где-то мы в лесах стояли, ждали по часу, чтобы просвет появился заехать в деревню. Где-то чуть меньше ждали. Получилось так, что мы тихо заехали, тихо выскочили по указанию командиров», — рассказал Бидончик.

Ранее командир взвода таранных беспилотных летательных аппаратов с позывным Пух рассказал военкору RT Владу Андрице о работе на Запорожском направлении.

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