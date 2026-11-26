Депутат Чаплин объяснил, как будут повышать пенсии в 2027 году

В 2027 году работающих и неработающих пенсионеров ждут несколько этапов повышения выплат. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает RT .

Первую индексацию проведут 1 февраля с учетом роста цен за 2026 год.

«Она охватит страховую часть и фиксированную выплату, поэтому увеличатся связанные с ней надбавки за достижение 80 лет, содержание иждивенцев, северный и сельский стаж», — пояснил парламентарий.

С 1 апреля страховую часть могут повысить повторно, если зарплаты за 2026 год вырастут сильнее цен. Прибавку ограничивает установленный законом индекс роста доходов пенсионного страхования на одного пенсионера.

С 1 августа выплаты автоматически пересчитают тем, у кого появились дополнительные пенсионные коэффициенты за 2026 год, включая работающих пенсионеров. Учтут до трех коэффициентов, умножив их число на стоимость одного на 1 августа 2027 года.

В течение года основаниями для перерасчета также станут подтверждение дополнительных периодов стажа, достижение 80 лет, изменение группы инвалидности или появление иждивенца.

С 2027 года надбавку за 30 лет сельскохозяйственного стажа будут назначать автоматически. Для этого пенсионер должен жить в сельской местности, завершить работу, а необходимые сведения должны быть учтены в системе обязательного пенсионного страхования.

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