Московская область достигла целевого показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2030 год по обеспеченности жильем. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, всего таких регионов 30. В Подмосковье обеспеченность составляет 36,2 кв. м на человека.

«Национальный проект „Инфраструктура для жизни“ направлен на комплексное улучшение качества жизни людей, и центральный элемент этой работы — жилищное строительство. Причем ключевой вопрос — не само количество квадратных метров, а обеспеченность граждан жильем. Напомню, Президентом перед нами поставлена задача к 2030 году увеличить этот показатель до 33 кв. м на человека. Мы шаг за шагом идем к достижению этой цели, несмотря на все сложности. По итогам года выйдем на показатель обеспеченности 30,5 кв. м на человека. При этом есть субъекты Российской Федерации, которые перевыполняют планы. Так, на сегодня показателя 2030 года по обеспеченности жильем достигли 30 регионов. Это те субъекты, которые ведут системную работу и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание», — сказал Марат Хуснуллин.

Наивысшие показатели, по данным вице-премьера, у Псковской области, Новгородской области, Тверской области, Калининградской области, Липецкой области, Белгородской области, Рязанской области, Воронежской области, Пензенской области и Московской области.

В число лидеров также вошли Тамбовская область, Республика Карелия, Костромская область, Архангельская область, Ульяновская область, Вологодская область, Смоленская область, Брянская область, Тюменская область, Ярославская область, Владимирская область, Сахалинская область, Республика Коми, Калужская область, Чувашская Республика, Орловская область, Тульская область, Ивановская область, Курская область и Ленинградская область.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что заделы по вводу жилья, реализации проектов комплексного развития территорий, расселения аварийных домов, сформированные в прошлые годы, дают основания считать, что все показатели национального проекта к 2030 году будут выполнены.