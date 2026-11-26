Камеры системы «Безопасный регион» с 19 ноября зафиксировали в Московской области 307 случаев незаконного сброса строительных и крупногабаритных отходов у контейнерных площадок. Сумма штрафов составила 1,31 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителям направили 76 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов достигла 1 млн 310 тыс. рублей.

Инспекторы выявляют нарушения с помощью камер системы «Безопасный регион», установленных рядом с контейнерными площадками. Круглосуточное видеонаблюдение позволяет фиксировать номера автомобилей, из которых сбрасывают мусор в неположенных местах.

Нарушения зафиксировали по следующим адресам: — Кашира, микрорайон Ожерелье, улица Моргунова, дом 20; — Зарайск, 2-я Набережная, дом 1; — городской округ Домодедово, деревня Ильинское, дом 10Б; — Дмитров, микрорайон ДЗФС, дом 25; — Воскресенск, улица Молодежная, дом 27.

В министерстве напомнили, что отходы необходимо утилизировать в своем поселке, где заключен договор на их вывоз. Вместимость контейнеров в других населенных пунктах рассчитана на местных жителей. Дополнительный мусор может привести к переполнению баков и образованию навалов.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте гражданам грозит штраф до 40 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.