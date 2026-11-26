В Новой Москве на Филатовском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Он опрокинулся набок в условиях сильного снегопада, сообщает Telegram-канал « Новая Москва / ТиНАО ».

Очевидцы сняли последствия аварии из проезжающих мимо машин. На опубликованных кадрах видно, что белый фургон завалился на правый бок прямо на заснеженной обочине у дорожного отбойника. Проезжая часть при этом обильно покрыта снежной кашей. Из-за густого снегопада на трассе незначительно ухудшена видимость.

Этот инцидент пополнил серию аварий в ТиНАО, случившихся из-за разгула зимней стихии.

В связи со сложной метеообстановкой автомобилистов призывают проявлять предельную осторожность за рулем. Им важно выдерживать безопасную дистанцию до впереди едущих машин и выбирать скоростной режим с учетом состояния дорожного полотна.

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