В Санкт-Петербурге правоохранительные органы организовали доследственную проверку после ночного пожара в жилом доме на Тихорецком проспекте. Там пожилая хозяйка квартиры, предположительно, пыталась приготовить кошку на сковороде над пламенем свечей, сообщает « Фонтанка ».

Возгорание произошло в ночь на 24 ноября. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС увидели внутри жилища пугающую картину и незамедлительно вызвали на место наряд полиции.

По словам волонтера Ксении, участвующей в расчистке пострадавших помещений, спасатели передали жильцам дома, что пенсионерка якобы держала сковородку с кошкой над зажженными свечами. Из-за этого и начался пожар.

Правоохранители доставили женщину в отдел. Оттуда скорая помощь госпитализировала ее в психиатрический стационар.

Местные жители рассказали журналистам, что пожилая соседка долгие годы жила в условиях полной антисанитарии и игнорировала оплату счетов ЖКХ. Из-за накопившихся долгов в квартире давно отключили и газоснабжение, и электричество, поэтому готовить пищу ей приходилось на открытом огне свечей.

В жилье также зарегистрирован сын пенсионерки. Однако он проживает отдельно и о деталях случившегося пока не осведомлен.

После того как пожарные ликвидировали огонь, соседи смогли осмотреть комнаты и пришли в ужас от увиденного. Помимо невыносимого зловония, на которое соседи жаловались годами, прямо на полу рядом с комодом лежала груда кошачьих останков. В углах комнат прятались истощенные и напуганные питомцы. Сейчас в квартире насчитывается 11 выживших кошек. 26 ноября петербургская полиция приступила к проверке инцидента по признакам жестокого обращения с животными.

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