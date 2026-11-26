Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Молодежная, дом № 21. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. В месяц здесь обслуживается порядка 13 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба банка.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы: установить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, оформить сим-карты, проконсультироваться по вопросам ипотеки, подключить сервисы для самозанятых, приобрести умные устройства SberDevices.

Управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев подчеркнул, что вот уже несколько лет Сбер трансформирует свою филиальную сеть, чтобы клиентам были доступны максимальный комфорт и высокий уровень сервиса.

«Обновленный офис — это пространство, где каждый клиент может решить свой вопрос в комфортной обстановке», — подчеркнул Михеев.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что приоритетом для них является доступность финансовых услуг для жителей — в комфортных условиях и рядом с домом.

«Открытие обновленного офиса на Молодежной — отличная новость для всех жителей округа», — подчеркнул Иванов.