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Мирский замок в Беларуси занял 89-е место в мировом рейтинге замков и крепостей

Мирский замок вошел в сотню лучших замков и крепостей мира по версии мюнхенского издательства путеводителей Worth a Journey, сообщает «Царьград» .

В рейтинге The World’s 100 Best Castles & Fortresses 2026/27 памятник занял 89-е место в мире и 69-е — среди европейских объектов. Министерство культуры передало информацию об этом БЕЛТА.

Worth a Journey — независимое издательство путеводителей из Мюнхена. При составлении рейтинга оно учитывает отзывы путешественников, которые обрабатывает с помощью языковых моделей. Редакция также проводит собственные выездные проверки.

Главный редактор издания отметил: «В мире достаточно конкурсов популярности и списков, понятных только критикам. Мы ранжируем места, восхищающие людей, которые действительно туда приезжают».

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