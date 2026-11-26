Многие авиакомпании запрещают перевозить собак-брахицефалов или вводят строгие условия для их перелета. Ограничения связаны с рисками для здоровья животных, сообщает RT .

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев пояснил, что у брахицефалов, к которым относятся мопсы и бульдоги, анатомически узкие ноздри и укороченные дыхательные пути. У некоторых собак есть и сопутствующие заболевания, например проблемы с сердцем.

«У многих авиакомпаний мира существует запрет на перевозку брахицефалов либо действуют строгие ограничения. Например, некоторые перевозчики все-таки делают исключения и разрешают брать таких собак, но при соблюдении жестких условий», — рассказал Голубев.

По словам кинолога, перепад давления, сухой воздух и стресс во время перелета могут спровоцировать приступ удушья или обострение скрытых заболеваний.

Голубев посоветовал заранее уточнять у перевозчика ограничения по весу животных. Большинство авиакомпаний не принимает беременных собак. Минимальный возраст щенка обычно составляет 8—12 недель, а для перевозки в грузовом отсеке — нередко от 3—4 месяцев.

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