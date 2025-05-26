Власти объявили режим «Внимание по БПЛА» в Жуковском

В Жуковском объявили режим «Внимание по БПЛА». Об этом сообщает Telegram-канал администрации для оперативного информирования жителей об угрозах.

Росавиация также сообщила об ограничении работы аэропортов Жуковский и Домодедово. Для обеспечения безопасности в этих аэропортах не принимают и не отправляют самолеты.

Минобороны России отчиталось, что с 20 часов 25 мая над регионами России сбили и перехватили 96 беспилотников. Из них 6 дронов — над территорией Московского региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.