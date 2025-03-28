Аэропорт Саратова заработал в штатном режиме после ограничений работы
Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и отправку рейсов
Аэропорт Гагарин в Саратове работает в прежнем режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на прием и отправку рейсов сняли в 08:10. Аэропорт частично не работал, поскольку нужно было обеспечить безопасность полетов.
Воздушная гавань Саратова частично не функционировала с утра. Конкретная причина не сообщалась.
Ранее в новосибирском аэропорту вводили ограничения на прием и отправку самолетов.
Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила 78 беспилотников ВСУ за ночь. Они пытались нанести удары по объектам на территории РФ.