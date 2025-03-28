Аэропорт Саратова заработал в штатном режиме после ограничений работы

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Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Гагарин в Саратове работает в прежнем режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и отправку рейсов сняли в 08:10. Аэропорт частично не работал, поскольку нужно было обеспечить безопасность полетов.

Воздушная гавань Саратова частично не функционировала с утра. Конкретная причина не сообщалась.

Ранее в новосибирском аэропорту вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила 78 беспилотников ВСУ за ночь. Они пытались нанести удары по объектам на территории РФ.