Вызывайте скорую: педиатр перечислила опасные состояния ребенка после падения

Чаще всего маленькие дети получают травмы в бытовых условиях из-за того, что падают с родительской кровати, пеленального столика или со стульчика для кормления, а также с других предметов мебели. Не все падения бывают опасными, однако есть симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова сообщила РИАМО, что нужно вызывать скорую помощь, если после падения у малыша появилась рвота, поведение изменилось и видна прозрачная жидкость в носу или ушах.

По словам Морозовой, после того как ребенок упал, родители должны соблюдать четкие и простые правила, чтобы не усугубить ситуацию и помочь своему малышу. Первое, что необходимо, это соблюдать спокойствие. Паника мамы и папы может напугать ребенка.

«Если ребенок упал, быстро, но внимательно осмотрите его на предмет видимых повреждений. Проверьте состояние сознания — ребенок должен реагировать на ваш голос и прикосновения. Осторожно ощупайте голову и тело, обращая внимание на припухлости или деформации», — посоветовала Морозова.

При обнаружении таких симптомов, как потеря сознания, даже если она была кратковременной, необычное поведение, к которым относится сонливость или несвойственное возбуждение, многократная рвота, судороги, кровотечение из носа или ушей, появление синяков под глазами, а также асимметрии зрачков, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Все эти симптомы могут говорить о том, что малыш получил серьезную травму.

Деформация черепа в виде набухших шишек или, наоборот, впадин, а также выделение прозрачной жидкости из носа или ушей также относятся к опасным симптомам, когда нужно звонить в скорую помощь.

Первая помощь до приезда врачей

Доктор Морозова поделилась советами о том, что делать до приезда медиков. При серьезных травмах головы или спины ребенка лучше не двигать без крайней необходимости. Если малыша тошнит, его следует аккуратно повернуть набок, обязательно поддерживая шею и голову.

Педиатр посоветовала прикладывать холод через ткань к ушибленному месту на несколько минут. Важно также успокоить ребенка — ласковые слова и объятья помогут ему справиться с испугом. Морозова рекомендует внимательно следить за состоянием малыша в течение суток-двух, даже если изначально все кажется нормальным. Если падение случилось перед сном, врачи советуют периодически будить ребенка для проверки его состояния, так как некоторые симптомы могут проявиться не сразу.

Как предотвратить падения детей

Родителям следует постоянно наблюдать за ребенком, когда он находится на высоких поверхностях. Безопасность малыша на пеленальном столе повышают бортики, хотя они не дают полной гарантии защиты. Важно обеспечить нескользкий пол в помещении, где находится ребенок. Для безопасных прогулок и кормления необходимо пристегивать малыша ремнями в коляске и стульчике. Родителям также стоит позаботиться о том, чтобы ребенок не мог самостоятельно забраться на подоконник или лестницу.

«Помните: если после падения вас что-то настораживает в состоянии ребенка — лучше перестраховаться и показать его врачу. Доверяйте своей родительской интуиции — она часто оказывается права», — добавила Морозова.