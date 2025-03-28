Российские средства ПВО уничтожили почти 80 украинских беспилотников

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Минобороны: за ночь российская ПВО сбила 78 украинских беспилотников над РФ

Российские средства противовоздушной обороны вывели из строя 78 беспилотников противника за ночь. Они пытались нанести удары по объектам на территории РФ, сообщает Минобороны.

32 беспилотника противника ликвидировали над Воронежской областью. 19 БПЛА вывели из строя в Саратовской.

17 беспилотников уничтожили над Курской, шесть над Белгородской областями. Два беспилотника вывели из строя под Липецком.

По одному БПЛА сбили над Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее украинские беспилотники пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему предприятию в городе Энгельс в Саратовской области. Работали средства ПВО.