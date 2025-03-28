Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Энегельс
ПВО отражает воздушную атаку на Энгельс в Саратовской области
Система ПВО отражает воздушную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие в городе Энгельс Саратовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Над городом позвучали несколько взрывов от работы ПВО.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал жителей региона об угрозе атаки БПЛА. В городе включили сигналы воздушной тревоги.
Ранее ПВО отразила три атаки украинских беспилотников на Воронеж. Были сбиты шесть дронов.