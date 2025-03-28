Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Энегельс

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ПВО отражает воздушную атаку на Энгельс в Саратовской области

Система ПВО отражает воздушную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие в городе Энгельс Саратовской области, сообщает Telegram-канал Mash .

Над городом позвучали несколько взрывов от работы ПВО.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал жителей региона об угрозе атаки БПЛА. В городе включили сигналы воздушной тревоги.

Ранее ПВО отразила три атаки украинских беспилотников на Воронеж. Были сбиты шесть дронов.