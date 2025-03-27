Аэропорт Новосибирска возобновил работу после временного закрытия
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В четверг в новосибирском аэропорту Толмачево вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Затем их сняли, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушную гавань временно закрывали с 17:51 по московскому времени. Это было связано с отсутствием метеорологических данных у руководителя полетов.
На время, пока аэропорт не работал, специалисты Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили мониторинг за работой самолетов и вертолетов в регионе.
Воздушную гавань открыли в 19:01 по московскому времени. Аэропорт снова принимает и выпускает воздушные суда.
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