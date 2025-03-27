Аэропорт Новосибирска возобновил работу после временного закрытия

В четверг в новосибирском аэропорту Толмачево вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Затем их сняли, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Воздушную гавань временно закрывали с 17:51 по московскому времени. Это было связано с отсутствием метеорологических данных у руководителя полетов.

На время, пока аэропорт не работал, специалисты Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили мониторинг за работой самолетов и вертолетов в регионе.

Воздушную гавань открыли в 19:01 по московскому времени. Аэропорт снова принимает и выпускает воздушные суда.

Ранее грузчик уронил металлический контейнер на стюардесс в аэропорту Петербурга. Одну из девушек с подозрением на перелом ключицы госпитализировали в одну из городских больниц.