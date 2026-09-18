Угрожал ножницами: самарский риелтор получил 7,5 года за вымогательство квартиры

Самарский риелтор оформил квартиру знакомого на сына, передал владельцу лишь часть суммы и угрожал супругам ножницами, сообщает сайт АиФ Самара .

Суд приговорил 49-летнего жителя Самары к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняли в незаконном лишении свободы двух человек с применением оружия, вымогательстве в особо крупном размере и насилии в отношении представителя власти.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина взялся оформить продажу квартиры знакомого. Он зарегистрировал жилье стоимостью 3,7 млн рублей на сына, а бывшему владельцу передал 500 тыс. рублей.

Затем риелтор проник в квартиру бывшего собственника и его супруги. Он потребовал вернуть деньги и подписать документы о полном расчете, не выпускал супругов и угрожал им ножницами. Потерпевшие вызвали экстренные службы, а мужчина оказал сопротивление прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

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