Депутат Бутенко: подмосковный опыт организации наблюдения изучают другие страны

Депутат Мособлдумы Владимир Бутенко заявил, что подмосковный опыт организации наблюдения сегодня активно изучают эксперты из других субъектов РФ и стран, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«В центре (общественного наблюдения — ред.) организована очень слаженная работа: компетентные специалисты в режиме онлайн следят за ходом выборов, ведь объективное наблюдение — это важнейшая составляющая легитимности голосования. Сюда регулярно привозят делегации из других регионов России и международных наблюдателей, чтобы показать лучшие практики», — сказал депутат.

Бутенко добавил, что по сравнению с выборами прошлых лет существенно выросло число участков, охваченных прямой онлайн-трансляцией. Задача ЦОН — не только следить за ходом голосования, но и предотвращать возможные нарушения.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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