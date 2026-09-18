«Тотальный облом»: Подоляка заявил о провале атаки украинских дронов на Москву
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что украинские беспилотники не достигли Москвы во время массированной атаки. Минобороны сообщило об уничтожении 629 дронов, сообщает «Царьград».
Подоляка отметил, что Киев приурочил массированную атаку беспилотников на Москву к началу голосования на выборах в Госдуму. По его словам, для удара задействовали сотни БПЛА, однако большинство из них сбили на подступах к городу.
«Получился полный тотальный облом безоговорочное фиаско», — отметил военный обозреватель.
Подоляка добавил, что последний эшелон обороны столицы не участвовал в отражении атаки.
Он поблагодарил российские подразделения беспилотных систем, противовоздушную оборону и Воздушно-космические силы. По данным Минобороны России, в ночь на 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских дронов над 15 регионами России. Более 350 БПЛА направлялись на Москву.
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