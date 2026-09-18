«Тотальный облом»: Подоляка заявил о провале атаки украинских дронов на Москву

Военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что украинские беспилотники не достигли Москвы во время массированной атаки. Минобороны сообщило об уничтожении 629 дронов, сообщает «Царьград» .

Подоляка отметил, что Киев приурочил массированную атаку беспилотников на Москву к началу голосования на выборах в Госдуму. По его словам, для удара задействовали сотни БПЛА, однако большинство из них сбили на подступах к городу.

«Получился полный тотальный облом безоговорочное фиаско», — отметил военный обозреватель.

Подоляка добавил, что последний эшелон обороны столицы не участвовал в отражении атаки.

Он поблагодарил российские подразделения беспилотных систем, противовоздушную оборону и Воздушно-космические силы. По данным Минобороны России, в ночь на 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских дронов над 15 регионами России. Более 350 БПЛА направлялись на Москву.

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