Москвичи стали охотнее доверять питомцев ситтерам и зоогостиницам

В Москве владельцы домашних животных на время отпуска все чаще доверяют заботу о своих хвостатых специалистам, выяснили в совместном исследовании МегаФон и сервис по поиску зоонянь и ситтеров VOX.

По итогам первого полугодия текущего года спрос на передержку питомцев увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего за такими услугами обращаются хозяева собак.

Аналитики МегаФона зафиксировали рост интереса к сайтам, которые специализируются на присмотреза животными: москвичи в 2,7 раза чаще стали изучать предложения зоогостиниц, а услуги частной передержки — на 47%.

Мужчины (52%) активнее женщин занимаются поиском ситтеров. В основном обращаются к специалистам люди 35-44 и 45-54 лет — на них приходится 29% и 27% трафика соответственно. Далее идут россияне 55-64 лет — их доля 18%. Чаще всего поиск передержки москвичи начинают в пятницу — трафик на специализированных ресурсах в этот день на 20% выше среднего значения.

Пиковый спрос на услуги временного проживания и ухода за питомцами традиционно фиксируется в преддверии отпусков и длительных праздников. Июнь и июль стали месяцами максимального интереса к услуге. При этом рост трафика отмечается и осенью, когда пользователи рассматривают варианты отдыха на зимних каникулах.

Рост интереса к присмотру за питомцами подтверждает сервис по выгулу и передержке домашних животных VOX: почти 88% его аудитории — владельцы собак, еще 9% — хозяева кошек. В этом году наибольшую динамику спроса показали предложения ситтеров и зоонянь для кошек — количество бронирований выросло на треть (34%) по сравнению с 2025 годом.

В сфере услуг по уходу за домашними животными преимущественно заняты женщины — их доля 94%. Средний опыт работы выгульщиков и зоонянь составляет 4,3 года. Основная часть исполнителей — молодежь от 18 до 26 лет, на них приходится 58% рынка. Возрастная группа 40–60 лет занимает 23%, еще 19% — специалисты 26 до 40 лет. В среднем один выгул питомца обходится владельцам в 650 рублей. День передержки или работы зооняни, как правило, стоит от 1290 до 1890 рублей в зависимости от условий и объема ухода за животным.