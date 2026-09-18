Депутат Мособлдумы Живцов принял участие в голосовании

«Выборы депутатов Госдумы, Московской областной Думы, местных советов– это реальная возможность граждан повлиять на будущее страны и региона на годы вперед. Свой выбор я сделал очно, на избирательном участке. Отмечу, что работа на участке организована на высоком уровне, с соблюдением всех требований законодательства. За порядком следят сотрудники полиции, а за ходом голосования — наблюдатели от общественных палат, политических партий и кандидатов. Важно, что есть доступ для маломобильных граждан — обустроены пандусы, работают кнопки вызова сотрудников. В целом же, на всех участках, которые я посетил, чувствуется добрая атмосфера, замечаний к проведению процесса голосования нет», — сказал Живцов.

Он также отметил важность того, чтобы людям было удобно и комфортно реализовать свое избирательное право. В этом году, как и ранее, есть возможностьтрехдневного голосования — 18, 19 и 20 сентября. Кроме того, благодаря дистанционному электронному голосованию сделать свой выбор можно онлайн, что уже оценили многие. Для тех, кто в силу разных причин по состоянию здоровья самостоятельно не может прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.

Также предусмотрена процедура досрочного голосования. Оно проводилось в 46 регионах страны и в 152 странах. В частности, досрочно проголосовали жители отдаленных и труднодоступных местностей. Все это сделано для того, чтобы каждый смог выразить свою позицию и выполнить гражданский долг.

«Участие в выборах — это не формальность. Каждый голос — вклад в широкий спектр мнений, который должен отражать реальные потребности общества. Когда представители отстаивают интересы своих избирателей, законы становятся ближе к людям», — заключил Живцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.