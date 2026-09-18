Мощи Дмитрия Донского прибыли в Херсонесский монастырь

сегодня в 15:54

Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Димитрия Донского доставили в Свято-Владимирский Херсонесский монастырь в Севастополе, сообщает Крымское информационное агентство .

Мощи Дмитрия Донского привезли в Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Святыня будет находиться там с 17 по 19 сентября 2026 года.

18 сентября верующие смогут поклониться мощам с 07:00 до 22:00. Молебны с чтением акафиста пройдут в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. В 17:00 начнется вечернее богослужение, в 19:30 состоится еще один молебен.

19 сентября доступ к святыне откроют с 07:00 до 10:00. В 08:00 начнется Божественная литургия, после нее пройдет молебен и торжественные проводы ковчега.

«Святой благоверный великий князь Димитрий Донской почитается Русской Православной Церковью как благоверный правитель и защитник Отечества, явивший пример верности православной вере, мужества и жертвенного служения своему народу», — рассказали в пресс-службе «Нового Херсонеса».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.