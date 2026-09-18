«Мощной крыши» нет: Хаматова объяснила свое отсутствие в реестре иноагентов

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не знает причин отсутствия в реестре иностранных агентов и не имеет «мощной крыши в России», сообщает «Царьград» .

Чулпан Хаматова в интервью YouTube-каналу Станислава Кучера* заявила, что у нее нет «мощной крыши в России», которая могла бы объяснить отсутствие в реестре иностранных агентов.

Актриса предположила, что у нее могут быть неизвестные ей поклонники. Также она допустила, что у Минюста «просто руки не дошли» до включения ее в список. По словам Хаматовой, ей «даже стыдно друзьям в глаза смотреть», поскольку ее часто спрашивают об этом.

Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию после начала специальной военной операции на Украине. В апреле 2022 года она начала работать в Новом Рижском театре, однако два года назад ее уволили из-за недовольства художественного руководителя Алвиса Херманиса. Позже актриса получила роль в театре Бостона в США.

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* Признан в России иностранным агентом.