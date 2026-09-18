В Крыму собрали 1,4 млн рублей на помощь тяжелобольным детям

Средства разделят поровну между фондом «Будем милосердны» и автономной некоммерческой организацией «Крымский детский хоспис». Фонд направит деньги на билеты тяжелобольным детям и родителям для поездок в федеральные клиники.

«Белый завтрак» прошел в рамках республиканского дня благотворительности и милосердия «Белый цветок». Акция проводится в Крыму ежегодно в последнюю субботу сентября под патронатом лидера межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елены Аксеновой. В ней участвуют более 500 тысяч человек.

«Последние месяцы были очень непростыми не только для нас, но и для наших бизнес-партнеров, друзей Крымского детского хосписа, которые всегда помогали и поддерживали наших детей. И нам в свою очередь захотелось поддержать их, поговорить о том, что сейчас их волнует, как они справляются и что дает им силы двигаться вперед», — отметила генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

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