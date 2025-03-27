Грузчик уронил металлический контейнер на стюардесс в аэропорту Петербурга

Сотрудник поставщика бортового питания для авиапассажиров «Аэромар» уронил металлический контейнер и покалечил двух стюардесс авиакомпании «Россия» в петербургском аэропорту, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» .

Инцидент произошел накануне в аэропорту Пулково. Во время подготовки к вылету Airbus A319 по маршруту FV-6065 в Махачкалу сотрудник «Аэромара» уронил металлический контейнер с портативным бортовым медиасервером на двух 24-летних стюардесс, проверяющих тележки с питанием.

На место вызвали карету скорой помощи. Одну из девушек с подозрением на перелом ключицы госпитализировали в одну из городских больниц. Вторая сотрудница авиакомпании с ссадинами головы и правой голени, а также подозрением на сотрясение головного мозга от госпитализации отказалась.

В связи с инцидентом, повлекшим причинение вреда здоровью бортпроводниц, проводится проверка.

Ранее шасси загорелось у грузового самолета Ан-124 «Руслан» во время посадки в аэропорту Минеральных Вод. Экстренные службы оперативно потушили возгорание.