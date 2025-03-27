Шасси грузового самолета загорелось в аэропорту Минеральные Воды
В аэропорту Минеральные Воды у грузового самолета Ан-124 «Руслан» загорелось шасси. Это произошло во время посадки воздушного судна, сообщает «112».
Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Экипаж, состоящий из восьми человек, не пострадал.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя. Воздушная гавань готовится возобновить работу в штатном режиме.