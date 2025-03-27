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Шасси грузового самолета загорелось в аэропорту Минеральные Воды

В аэропорту Минеральные Воды у грузового самолета Ан-124 «Руслан» загорелось шасси. Это произошло во время посадки воздушного судна, сообщает «112» .

Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Экипаж, состоящий из восьми человек, не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя. Воздушная гавань готовится возобновить работу в штатном режиме.