Аэропорт Нового Уренгоя возобновляет работу после инцидента
Самолет эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя
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Грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В аэропорту Нового Уренгоя завершены работы по эвакуации грузового самолёта Ан-12, который выкатился за пределы ВПП», — сказано в сообщении.
Аэропорт готовится возобновить работу в штатном режиме.
На запасные аэродромы в Надым и Салехард улетели два самолета. Еще один борт, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкортостана, добавили в пресс-службе Росавиации.
Ранее лайнер произвел аварийную посадку, выкатился за пределы ВПП и врезался в сугроб. Предварительно, авария случилась из-за проблем с шасси. Информации о пострадавших при инциденте нет.