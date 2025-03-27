Аэропорт Нового Уренгоя возобновляет работу после инцидента

Грузовой самолет Ан-12 эвакуировали после «дрифта» в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Нового Уренгоя завершены работы по эвакуации грузового самолёта Ан-12, который выкатился за пределы ВПП», — сказано в сообщении.

Аэропорт готовится возобновить работу в штатном режиме.

На запасные аэродромы в Надым и Салехард улетели два самолета. Еще один борт, совершавший рейс в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкортостана, добавили в пресс-службе Росавиации.

Ранее лайнер произвел аварийную посадку, выкатился за пределы ВПП и врезался в сугроб. Предварительно, авария случилась из-за проблем с шасси. Информации о пострадавших при инциденте нет.