Медики Подмосковья и Твери поборолись за Суперкубок «Больших Гонок» в Дубне

29 команд приняли участие в юбилейных спортивных соревнованиях «Большие Гонки» 10 октября на площадке дворца спорта «Радуга» в Дубне. Суперкубок завоевала команда «Розановцы» из Пушкино, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Большие Гонки» прошли в 15-й раз. Их организовали Дубненская больница и Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения при поддержке регионального Минздрава.

На старт вышли медработники из десятков больниц Подмосковья и Твери. Среди участников — команды Федерального и Территориального фондов ОМС, центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, Минздрава Московской области, Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, Домодедова, Сергиева Посада, Долгопрудного, Дмитрова, Химок, Щелкова и Клина.

29 команд соревновались в семи дисциплинах. Участники примерили роли гладиаторов и борцов сумо, пробежали командную «гусеницу», преодолели полосу препятствий, показали выносливость в лыжных гонках и других эстафетах.

Первое место заняла команда «Максимум» Минздрава Московской области. Второе — «Пульс» психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко, третье — «Пульс» Максатихинской центральной районной больницы из Тверского региона. Победителями юбилейных «Больших Гонок» и обладателями Суперкубка стали «Розановцы» из Пушкино. Они получили суперпризы — велосипеды.

«Здесь не важны должности и специализации. За пределами больничных стен, кабинетов и операционных мы становимся одной командой. Эти соревнования — лучший рецепт, чтобы зарядиться энергией на весь следующий год и избежать профессионального выгорания», — сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Председатель Дубненской профсоюзной организации и основатель соревнований Татьяна Суворова напомнила, что они начинались с двух команд на местном уровне.

«Это уже не просто соревнования, а настоящий фестиваль дружбы и спорта, объединивший все медицинское сообщество региона», — отметила Суворова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.