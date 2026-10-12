В больницах Подмосковья заработали 5 рентген-аппаратов за более чем 120 млн руб

Медицинские организации Подмосковья с начала 2026 года ввели в работу пять новых рентген-аппаратов общей стоимостью более 120 млн рублей. Один из них начал работать 12 октября в детской поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В детской поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства 12 октября заработал новый цифровой рентген-аппарат стоимостью более 21 млн рублей. Оборудование закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Современное цифровое оборудование дает врачу возможность получать более точные данные исследований, что напрямую влияет на эффективность назначаемого лечения. С начала года в медицинских организациях Подмосковья заработали 5 новых рентген-аппаратов на сумму более 120 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), на региональном портале Госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/), по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.