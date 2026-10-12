Музей автомобильного транспорта Мострансавто приглашает на экскурсию

сегодня в 13:07

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто в деревне Манушкино в Чехове проводит бесплатные экскурсии по будням с 09:00 до 16:00. Его посетили более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто посетили более 2 тыс. человек. Его коллекцию формируют с 2001 года. Постоянная экспозиция «История и современность» насчитывает более 700 экспонатов: автобусы, грузовые и легковые автомобили преимущественно отечественного производства, а также исторические артефакты.

Среди образцов советского автопрома — грузовик ГАЗ-АА, известный как «полуторка», легковой автомобиль «Победа» и автобус ЗИЛ-158. Также представлены кассовые аппараты, форменная одежда водителей и другие предметы, связанные с историей автомобильного транспорта. Отдельное место занимают модели легковых и грузовых автомобилей и автобусов в масштабе 1:43.

Музей продолжает пополнять коллекцию. Владельцы исторических предметов, связанных с автомобильным транспортом, могут предложить их для экспозиции, посвященной развитию пассажирских перевозок.

Адрес музея: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Экспозиция открыта по будням с 09:00 до 16:00. Записаться на бесплатную экскурсию или предложить экспонат можно по телефону +7 (963) 722-67-25.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.