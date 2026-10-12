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Москвич напал на девочку в ПВЗ и надругался над ней

В Москве арестован мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

По информации следователей, 2 октября в пункте выдачи товаров 13-й Парковой улице москвич напал на несовершеннолетнюю девушку. Также злоумышленник совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Преступника быстро установили и задержали. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста.

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