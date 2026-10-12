Перинатальный консилиум МОНИИАГ помог более 300 семьям за год

Более 300 семей в 2026 году получили рекомендации перинатального консилиума Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Команда врачей помогает будущим родителям при выявлении врожденных пороков развития у плода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мультидисциплинарный перинатальный консилиум МОНИИАГ начал работу в феврале 2025 года. В институт направляют беременных со всей Московской области, у которых при скрининге выявили врожденные пороки развития у плода. Будущие родители могут встретиться с командой врачей-специалистов в одном месте и в одно время.

В состав консилиума входят хирурги Щелковского перинатального центра и МОЦОМД в Люберцах, специалисты ДКЦ имени Л. М. Рошаля, главные внештатные специалисты областного Минздрава по кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. Также внедряются консультации с участием детских офтальмологов и челюстно-лицевых хирургов, чтобы охватить весь спектр возможных врожденных патологий.

«На консилиуме не просто уточняется диагноз, 78 семей в прошлом и уже более 300 в этом году получили настоящую дорожную карту: где рекомендовано наблюдаться и рожать маме, как будет проходить маршрутизация ребенка после родов, какое лечение (в том числе оперативное) ему потребуется и какой прогноз мы даем в зависимости от конкретной ситуации», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Накопленный опыт подтверждает эффективность командной работы. Консилиум позволяет врачам оценивать риски и своевременно принимать решения, направленные на сохранение здоровья ребенка, в том числе с применением внутриутробной хирургии, и продление беременности до доношенного срока.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.